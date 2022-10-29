Проклятие мистического шоу: звезды «Битвы экстрасенсов» один за другим уходят из жизни

Проект «Битва экстрасенсов» вышел на экраны в далеком 2007 году и полюбился миллионам поклонникам мистики. За 23 сезона через программу прошло множество колдунов и ведьм, некоторые из которых успели скончаться.

Парапсихолог и черный маг Константин Ямпольский, участвовавший в 10 сезоне, умер в 33 года. Причиной смерти была коронарная недостаточность. Поклонники предполагали, что в смерти мага виноваты паранормальные силы. Но невеста экстрасенса Надежда Воробей призналась, что все намного прозаичнее – ее возлюбленный злоупотреблял алкоголем.

Один из самых ярких участников 4 сезона шоу Александр Агапит погиб в автокатастрофе. По официальной версии, колдун заснул за рулем, однако фанаты Агапита считают, что он жив, но инсценировал свою смерть.

Диля Абрашитова участвовала в 7 сезоне программы и специализировалась на поиске пропавших людей. В 2019 году ушел из жизни муж Дили – от потрясения женщина перестала ходить, у нее отказывали руки, начались проблемы с речью. Диля Абрашитова увядала на глазах и умерла в 2021 году.

Ведьма Илона Новоселова участвовала сразу в двух сезонах программы и полюбилась многим зрителям. В 2017 году произошла трагедия – во время попойки Илона поссорилась с молодым человеком и решила припугнуть его, шагнув за ограждение балкона. Удержаться она не смогла и разбилась насмерть – девушке было всего 29 лет.

Елену Ясевич, победительницу 20 сезона, подвела уверенность в собственных мистических силах. В 2022 году экстрасенс ушла из жизни. Ясевич умерла от продолжительной болезни: она переболела коронавирусом, но не обращалась к врачам – в результате у нее отказали печень и почки.