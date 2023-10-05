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Проклятие «Мажора»: звезды этого российского сериала умирают одна за другой

5 октября 2023 19:30
Проклятие «Мажора»: звезды этого российского сериала умирают одна за другой

Павел Прилучный в смертельной опасности.

Сериал «Мажор» вышел на экраны девять лет назад. Картина о злоключениях сына олигарха Игоря Соколовского оказалась настолько популярной, что права на адаптацию проекта выкупили продюсерские компании США, Германии и Польши. В успешном телесериале поучаствовали многие артисты, но для некоторых из них съемки стали роковыми.

Поклонники подозревают, что «Мажор» проклят. За прошедшие годы ушли из жизни шесть актеров картины. В 2017 году Михаил Самохвалов скончался от тяжелой болезни, следом умер Дмитрий Устинов. Три года спустя не стало 45-летней Светланы Обидиной. Причины смерти актрисы неизвестны.

От сердечного приступа умер 45-летний Андрей Погребинский. 39-летний Артем Анчуков не выдержал последствий коронавируса. Для Владимир Борчанинова роль охранника на кладбище в одной из серий «Мажора» стала последней в жизни. Теперь фанаты сериала переживают за судьбу главной звезды картины Павла Прилучного.

Фото: Кадр из сериала «Мажор» (2014–2022)
Алла Новикова
Алла Новикова
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