Проклятие «Карнавальной ночи»: страшная судьба звезды легендарного советского фильма

Юрий Белов считался одним из самых успешных актеров советского кинематографа. Артиста прославила роль Гриши в фильме «Карнавальная ночь». Стоило ему только появиться на экране, как все были очарованы его потрясающей улыбкой.

Однако в обычной жизни Белов был угрюмым человеком, которого окружающие считали довольно странным. Например, в разгар шумной вечеринки артист мог резко уйти в себя и переставал реагировать на друзей и близких. Со стороны такое зрелище выглядело устрашающе. Зачастую перепады настроения сопровождались тем, что актер не помнил, кто он такой и где находится. Состояние знаменитости усугубилось после расставания с возлюбленной. Белов собирался жениться на Надежде Румянцевой, однако она полюбила другого и ушла от артиста.

В итоге у Белова началась сильнейшая депрессия, спасение от которой он находил в работе. И если на съемочной площадке актер казался веселым и отзывчивым, то все остальное время он проводил, закрывшись в четырех стенах и предаваясь гнетущим мыслям. Дошло до того, что любимец миллионов решил свести счеты с жизнью. Звезду удалось спасти, после чего его отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Артист вышел из больницы, но не смог вернуться к съемкам в кино. Тогда он начал служить в Театре киноактера, откуда его уволили.

В 90-е Белов вместе с женой начал заниматься бизнесом, однако их кафе подожгли конкуренты. Случившееся стало трагедией для артиста, продолжавшего жить в депрессии. Скончался Белов 31 декабря 1991 года. В тот вечер ничего не предвещало беды: 62-летний актер собирался смотреть «Карнавальную ночь», но неожиданно почувствовал себя плохо.