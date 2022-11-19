Проклятие «Холостяка» в действии: правда о знаменитом телешоу вас удивит

Премьера шоу «Холостяк» состоялась в марте 2013 года, за это время вышло уже восемь сезонов. Герои реалити сделали свой выбор в пользу из участниц, претендовавших на их сердце. Однако счастья им это не принесло.

Самым первым холостяком стал футболист Евгений Левченко. Его избранницей была выпускница журфака Олеся Ермакова, однако спустя девять месяцев после завершения проекта пара распалась. Затем зрители наблюдали за историей Максима Чернявского. Заветное кольцо он преподнес Марии Дриголе, но и тут свадьбы не случилось.

Другими героями шоу «Холостяк» были Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев (кстати, именно он оказался тем самым единственным участником, который дал от ворот поворот всем своим невестам), Илья Глинников, Егор Крид и многие другие. Однако, как пишет портал «Культурология», объединяет всех одно — ни один из героев свою будущую жену в рамках проекта так и не встретил.

Отметим, что отчасти это и стало причиной того, что шоу начинает терять былую популярность. Зрители усомнились в искренности участников, полагая, что те попросту выполняют указание редакторов программы, которых интересуют лишь высокие рейтинги.