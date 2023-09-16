«Проклятие» Грачевского: 5 самых любимых актеров «Ералаша» постигла ужасная участь

«Ералаш» впервые вышел на экраны в сентябре 1974 года. На уморительных историях выросло не одно поколение, но реальная жизнь юных артистов оказалась совсем не такой веселой. Над актерами словно нависло проклятие — сразу нескольких постигла страшная участь.

Иван Ревякин погиб в 16 лет из-за уличной драки. В родном Волгограде парень шел из колледжа и случайно задел плечом прохожего. Тот отреагировал агрессивно и полез в драку, а затем достал нож и ударил им противника. Врачам не удалось спасти молодого человека.

Алексей Фомкин был звездой не только «Ералаша», но и «Гостьи из будущего». К сожалению, юного актера одолела звездная болезнь. Он прогуливал работу, начал злоупотреблять алкоголем. А в 26 лет парень погиб при пожаре: скорее всего, был пьян и не смог выбраться из квартиры.

Рыжеволосы Василий Бургман скончался в результате автомобильной аварии. Парню было всего 25 лет. О его жизни после ухода из киножурнала было известно немного.

А вот Вера Иванко продолжила театральную карьеру. Она играла на Таганке и училась во ВГИКе, пока не попала под поезд по дороге на репетицию. Родители считали, что случайностью это быть не могло, но правоохранительные органы отказались открывать дело.

Максим Пучков, еще один «выпускник» Грачевского, скончался от туберкулеза. Парень учился на кинооператора и подавал большие надежды, но реализовать себя не успел.