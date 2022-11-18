Проклятие «Глухаря»: 5 актеров сериала ушли из жизни при жутких обстоятельствах

Первая серия нашумевшего хита «Глухарь» вышла 14 лет назад. С тех пор многих актеров не стало. Самое странное то, что некоторые из них погибли при очень загадочных обстоятельствах.

Вячеслав Титов, сыгравший наркоторговца, умер в возрасте 40 лет. Тело убитого актера было найдено в его квартире. Ему накинули на голову пакет, а потом задушили.

Не успели поклонники сериала отойти после этой новости, как вскоре стало известно о смерти Анатолия Отраднова. Артисту подсыпали в бокал со спиртным мощный препарат, вызвавший отравление. Ему было всего 29 лет.

Спустя месяц с небольшим не стало и Сергея Шарошкина, который снялся в третьем сезоне. 42-летний актер погиб из-за взорвавшейся гранаты, когда гостил на даче у родителей. Подробности случившегося до сих пор неизвестны.

Смерть Дмитрия Гусева вызывает не меньше вопросов. Он умер в 2021 году от сердечного приступа. При выезде с парковки его авто врезалось в бордюр. В этот момент сердце 45-летнего актера остановилось. Новость стала шоком для близких, ведь Гусев никогда не жаловался на здоровье.

Вскоре скончался Всеволод Хабаров, который много лет жил отшельником. Тело актера нашли через месяц после смерти. По какой причине Хабарова не стало — это до сих пор неразгаданная тайна.