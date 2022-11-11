Проклятие Эльдара Рязанова: молодые актрисы бежали от режиссера как от огня

Эльдар Рязанов — режиссер, навсегда вписавший свое имя в историю отечественного кинематографа. Играть в его картинах было самой большой мечтой многих актрис, но большинство из них даже не догадывались, к чему приведет подобное сотрудничество.

В актерской среде заговорили о проклятии Рязанова, ведь таким пагубным оказалось влияние режиссера на молоденьких артисток. Стоило только им получить роль в проекте именитого кинодела, как на всей их будущей карьере можно было поставить крест. Причина такого явления проста: после выхода ленты знаменитостей неизменно ассоциировали с их героинями, а выйти из этого образа было практически невозможно. Тогда звездам экрана оставалось лишь одно: бежать от режиссера как от огня.

Примеров можно привести немало. Все помнят Барбару Брыльскую исключительно как Надю из «Иронии судьбы», так как ничего стоящего актриса больше не сыграла. Подобная участь настигла и Ларису Гузееву, которая навсегда останется для большинства россиян Огудаловой из «Жестокого романса».