Проклятие «Дозоров»: культовая сага довела до могилы не только Фриске

Жанна Фриске прославилась не только как певица, но и как актриса. Поп-звезда появилась в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», где сыграла ведьму Алису. После смерти Фриске пошли слухи, что в ее преждевременном уходе виновато проклятие «Дозоров».

Сюжеты фэнтезийной саги рассказывают о борьбе добра со злом. Как гласит мировая история кино, заигрывание с подобными мистическими темами часто приводит к череде несчастий. «Дозоры» не были исключением.

Одной из пострадавших от роли ведьмы стала Жанна Фриске — она скончалась в 40 лет от рака. Также во время съемок Константин Хабенский, сыгравший Городецкого, потерял отца, а позднее от онкологии ушла из жизни его жена.

Алексей Маклаков потерял мать и позднее сам оказался в больнице с микроинфарктом. Римма Маркова, сыгравшая ведьму, заболела тяжелой пневмонией. А Мария Порошина на съемках получила вывих ноги.

Продюсер Юрий Айзеншпис, сыгравший темного мага, умер от инфаркта. К слову, в «Дневном дозоре» он максимально реалистично сыграл свою смерть.