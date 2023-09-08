Проклятие Будулая: куда пропала дочь главного цыгана страны, которая пошла по его стопам

Михай Волонтир прославился благодаря роли Будулая в картине «Цыган». Фильм имел огромный успех, но зрители даже не догадывались, что в нем сыграла и дочь актера — Стелла. Ей досталась небольшая эпизодическая роль, но справилась с ней малышка на отлично.

Девочка росла в артистической среде. Ее мать Ефросинья Добындэ также была актрисой. Казалось, что карьера предрешена: с юных лет на съемочной площадке, она была просто обязана пойти по стопам родителей.

Но Стелла решила проторить собственный путь. После «Цыгана», она больше не появлялась в кино. Окончив школу, дочь экранного Будулая поступила в университет и стала специалистом по дипломатии. А после этого устроилась на работу в МИД Молдавии.

Волонтир удалось построить успешную карьеру — со временем она переехала во Францию, где продолжила заниматься международными отношениями. Сейчас женщина живет то на родине, то в Париже, а также воспитывает дочь Кэтэлину.