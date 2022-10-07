Проклятие «Большой перемены»: культовый фильм аукнулся каждому

Фильм «Большая перемена» вошел в историю советского кинематографа как один из самых успешных проектов. Однако мало кто знает, что культовая картина дорого обошлась засветившимся в ней актерам.

Лента навсегда изменила жизнь исполнителя роли Нестора Петровича — Михаила Кононова. После выхода проекта актер, который ранее довольно успешно играл в театре, проснулся знаменитым. Режиссеры один за другим приглашали артиста в свои картины, а потому ему пришлось делать непростой выбор: либо сцена, либо голубые экраны. Кононов выбрал второе, о чем в итоге пожалел. Сколько бы новых образов актер ни примерял на себя, для всех он так и оставался тем самым учителем. Это привело к тому, что киноделы начали отказываться от работы с артистом, который в результате умер всеми забытый в полнейшей нищете.

Незавидной оказалась участь и Натальи Гвоздиковой, сыгравшей молодую аспирантку. Актриса не любила говорить о своей работе над фильмом, на что была веская причина. В разгар съемочного процесса знаменитость столкнулась с домогательствами со стороны одного из сценаристов. Своему воздыхателю она дала от ворот поворот, в результате чего чуть было не лишилась роли. Спасло звезду лишь то, что было проделано слишком много работы, чтобы на ее место приглашать другую актрису.

Но самой печальной, пожалуй, была судьба Наталии Богуновой, воплотившей учительницу Светлану Афанасьевну. Она также стала актрисой одной роли, но не только это послужило причиной ее личной трагедии. Артистка так и не сумела наладить личную жизнь. К тому же она страдала от психического заболевания и проходила лечение в клинике. Стоило знаменитости прийти в себя, как она отправилась на Кипр, где хотела отдохнуть. Поездка обернулась несчастьем. Из-за сильной жары сердце звезды не выдержало, и на 66-м году жизни она скончалась.