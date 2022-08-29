Проклятие «Афони»: почему Куравлев ненавидел роль, которая прославила его на весь СССР

Роль Афанасия Борщова подарила Леониду Куравлеву небывалую известность. Артист смог удивительно точно передать характер своего персонажа, за что и полюбился публике. Вот только съемки в «Афоне» сыграли с ним злую шутку.

Куравлев не был готов к тому, что после выхода картины на экраны обзаведется столь огромным количеством поклонников. Все бы ничего, но подавляющее большинство из них не были интеллигентами, потому что главный герой ленты — это обычный сантехник, который больше всего в жизни любит выпить.

Как пишет портал «Дом кино », в итоге Куравлев возненавидел роль, которая прославила его на весь Советский Союз. Он желал быть глубоким и драматическим актером, а в результате наибольшим признанием пользовался у аудитории, которая так же, как и его герой, не пренебрегала горячительными напитками. Впоследствии артист приложил немало усилий, чтобы избавиться от проклятия «Афони» и снять с себя клеймо балагура.