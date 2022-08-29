Проклятье «Великолепного века»: почему Мустафа ненавидит свою главную роль в жизни

Остросюжетный сериал «Великолепный век» подарил зрителям десятки запоминающихся персонажей. Одним из самых известных героев стал сын султана Сулеймана ― Мустафа, воплощенный на экране турецким актером Мехметом Гюнсюром. Кажется, артисту стоило быть благодарным за роль, сделавшую его знаменитым, однако он признается, что этот образ стал для него проклятьем. После окончания съемок актер начал активно общаться с журналистами, посвящая их в детали своей работы. В одном из таких интервью Мехмет и рассказал, каких трудов ему стоило приходить на площадку и почему сейчас он сожалеет по поводу своего перевоплощения.

Как оказалось, для этого проекта Мехмету приходилось трудиться не только на съемках. Сериал «Великолепный век» охватывает большой промежуток времени, который невозможно изучить отдельно от остальной истории Османской империи. Поэтому актеру пришлось потратить множество дней на то, чтобы разобраться во всех тонкостях правящей династии и по-настоящему погрузиться в контекст происходящего на экране. Также артист уверен, что пожинать плоды этой работы ему придется всю оставшуюся жизнь. Ведь для всего мира он, скорее всего, навсегда останется сыном султана, какие бы новые роли ему не предлагали. Настолько запоминающимся и глубоким получился персонаж.

Наконец, главной психологической трудностью было названо убийство его героя. По словам актера, когда он только прочел сценарий и узнал, как закончит Мустафа, то впал в ступор. Артист был убежден, что казнь несправедлива, так как его герой всегда оставался преданным отцу, несмотря на натянутые отношения. К тому же Мехмет сам воспитывает троих детей, а потому считает, что глава дома был обязан поступить иначе.