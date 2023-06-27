Проклятье какое-то: куда пропал баянист Семен Фролов из «Дома-2»

Семен Фролов входит в число самых ярких участников телепроекта «Дом-2». Парень из Апатитов прибыл на проект с аккордеоном в руках и не расставался с ним на протяжении всего участия в шоу. Своей возлюбленной Лене Бушиной он сыграл на нем песню собственного сочинения.

Семен и Лена стали одной из самых интересных пар «Дома-2», но построить крепкие отношения у них так и не получилось. Музыкант пришел на телевидение не в поисках любви, а ради славы, что в итоге и развело влюбленных. Семен много времени проводил на гастролях и начал зазнаваться.

После ухода из телешоу Фролов пропал с экранов надолго, пока в 2016 году не решил предпринять вторую попытку построить любовь. Впрочем, эксперимент завершился еще быстрее: Семен ушел с проекта и вернулся к старому доброму аккордеону, который оказался для него более верным спутником, чем возлюбленные.

Сегодня Семен Фролов продолжает писать песни и ездить на гастроли. Отношений он так и не построил. Многие поклонники полагают, что во всем виноват проклятый аккордеон — именно из-за него все попытки Семена завести семью обречены на провал.