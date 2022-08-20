«Проклятье» Гайдая: почему ставшая вдовой Гребешкова больше не вышла замуж

Шансов на счастье у актрисы не было.

«Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая сделала его жену Нину Гребешкову невероятно популярной. Вот только слава и почет не помогли прославленной артистке выстроить счастливую семейную жизнь после смерти знаменитого мужа.

Исполнившая роль жены Семена Горбункова Гребешкова в браке с мэтром воспитывала дочь Оксану. Этим отношениям завидовали многие, хоть последние были не без изъянов: в знаменитой среде регулярно ходили слухи об изменах деятеля культуры.

Вопреки всему, Гребешкова была верна Гайдаю. Не отвернулась она от него и тогда, когда Наталья Варлей обвинила Гайдая в домогательствах. Заявление Варлей показалось вдове драматурга возмутительным: Гребешкова не преминула с блеском отстоять честь супруга в публичном поле.

Уже после смерти режиссера, исполнительница десятка ролей так и не смогла выйти замуж повторно. О причинах своего решения артистка ни разу не заикнулась, а злые языки поговаривают: виной тому «проклятье» Гайдая. Мол, привязанность Гребешковой к благоверному не развеялась и после его кончины.

В этом году Нина Гребешкова отметит 92-летие: звезда ведет затворнический образ жизни и контактировать с журналистами не спешит, сообщает CT News.