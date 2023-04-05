Проклятая династия: от чего три государя из Романовых умерли в один и тот же день

Династия Романовых долгие годы правила Русью. Благодаря упорному труду и уму им удалось превратить страну в преуспевающее государство, однако над семьей нависло мистическое проклятие.

Дело в том, что три правителя этого рода скончались в один и тот же день — 8 февраля. Первым стал царь Алексей Михайлович. В возрасте 46 лет он умер от сердечного приступа.

Следующим стал Иван V Алексеевич.

С детства он был весьма болезненным ребенком и не раз оказывался на пороге смерти, а к концу жизни практически ослеп, но ушел в мир иной именно 8 февраля.

Закончил череду мистических совпадений Петр I. Прославленный император, как уверяют историки, сам приблизил свою кончину, ведь, несмотря на болезнь, отправился инспектировать стройку Ладожского канала. Там он простудился еще сильнее и, страдая от невыносимых мучений, умер также 8 февраля.

Историки до сих пор спорят, почему именно три царя скончались в один день. И часть из исследователей уверена, что это лишь простое совпадение, однако другие считают, что виной всему потусторонние силы, забирающие правителей в эту дату.