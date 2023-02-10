«Проклял все на свете»: съемки нового «Склифосовского» едва не обернулись трагедией

Сериал «Склифосовский» выходит на экраны уже много лет, но и не думает терять любовь поклонников. Главной звездой проекта, по мнению подавляющего большинства, является Максим Аверин, исполняющий роль хирурга Олега Брагина. Актер не раз признавался, что уже сроднился со своим героем и готов на многое, чтобы порадовать зрителей.

Вот только порой самоотверженность приводит к весьма плачевным последствиям. Оказалось, что съемки нового мини-сериала, получившего название «Море. Солнце. Склифосовский», едва не обернулись трагедией.

Действие в картине происходит в Сочи. При этом съемки велись при самых разных погодных условиях, что привело к серьезным проблемам со здоровьем у любимого многими артиста.