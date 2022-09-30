Проклова раскрыла причину «наговора» на Табакова: каяться не в чем

Елена Проклова стала жертвой травли, когда заявила, что в юности столкнулась с домогательствами со стороны ныне покойного Олега Табакова. Многие не поверили словам звезды, обвинив ее в желании получить свою порцию хайпа, а также в том, что она наговаривает на талантливого режиссера.

Тем не менее актриса продолжала стоять на своем: она говорит правду и только правду. Спустя время знаменитость раскрыла причину «наговора» на Табакова и подчеркнула, что ей не в чем каяться перед публикой.

По уверению Прокловой, нарушив молчание, она сбросила огромный груз со своей души. Более того, артистка подчеркнула, что стала примером для многих других жертв насилия, которые также нашли в себе смелость открыто рассказать о пережитом.

Звезда отметила, что жалеет лишь об одном — о том, что не выступила с откровенным признанием раньше. В то же время она уточнила, что не могла этого сделать, поскольку «время такое было». В любом случае актриса пришла к выводу о том, что лучше поздно, чем никогда. «Я поступила правильно, по совести», — подытожила Проклова в беседе с порталом «Экспресс газета ».