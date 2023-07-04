Проклова раскрыла главный секрет вкусной окрошки: нужно заменить один ингредиент

Елена Проклова никогда не скрывала своей любви к готовке. Артистка всегда радует близких необычными рецептами, а в летнее время предпочитает подавать на стол окрошку, которую так любят в ее семье.

При этом Проклова старается не использовать привычный рецепт. Она заправляет суп квасом или кефиром, а все компоненты кладет на глаз. Не забывает знаменитость и про соусы с приправами, неизменно добавляя хрен, горчицу и сметану, а в качестве главного ингредиента предпочитает совсем не колбасу, которую обычно кладут в суп.

«Колбасу не использую. Больше всего люблю с мясом», — призналась Проклова порталу 100 News.

И таким образом Проклова повторяет классический рецепт холодного супа. Изначально, как пишут исследователи русской кухни, в него добавлялась разваренная говядина, которую заменили колбасой только в советское время.