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Проклова раскрыла главный секрет вкусной окрошки: нужно заменить один ингредиент

4 июля 2023 15:35
Проклова раскрыла главный секрет вкусной окрошки: нужно заменить один ингредиент

Артистка решила быть откровенной с подписчиками.

Елена Проклова никогда не скрывала своей любви к готовке. Артистка всегда радует близких необычными рецептами, а в летнее время предпочитает подавать на стол окрошку, которую так любят в ее семье.

При этом Проклова старается не использовать привычный рецепт. Она заправляет суп квасом или кефиром, а все компоненты кладет на глаз. Не забывает знаменитость и про соусы с приправами, неизменно добавляя хрен, горчицу и сметану, а в качестве главного ингредиента предпочитает совсем не колбасу, которую обычно кладут в суп.

«Колбасу не использую. Больше всего люблю с мясом», — призналась Проклова порталу 100 News.

И таким образом Проклова повторяет классический рецепт холодного супа. Изначально, как пишут исследователи русской кухни, в него добавлялась разваренная говядина, которую заменили колбасой только в советское время.

Фото: Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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