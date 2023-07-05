Проклова должна была сняться в «Экипаже», но в последний момент передумала: причина неожиданная

Режиссер Александр Митта тщательно выбирал актеров в свой фильм-катастрофу «Экипаж». И на одну из главных ролей он пригласил героиню «Гори, гори, моя звезда» Елену Проклову, но она, к удивлению режиссера, отказалась от предложения.

Как оказалось, в то время Проклова купила квартиру, но не могла оплачивать ее. А директор «Мосфильма» Николай Сизов прекрасно знал о сложной ситуации артистки, поэтому решил обсудить с ней ее будущее.

Так, Сизов предложил Прокловой отказаться от «Экипажа» и сняться в четырехсерийном фильме «Голубка». Как отметил глава студии, за эту работу артистка получит больший гонорар. И она была вынуждена согласиться с его предложением, чтобы не остаться без дома.

«Такая вот меркантильная история и благодарность этому человеку заставили меня согласиться на другую работу»,

— цитирует слова артистки портал 100 News.