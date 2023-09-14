Проклова была первой пострадавшей: известный актер раскрыл правду о подлости Табакова

При жизни Олег Табаков обладал безупречной репутацией. Его боялись коллеги и подопечные, не смея сказать ни слова против него. Зато после его смерти многие артисты выдали немало постыдных тайн о прошлом мэтра.

Первой была Елена Проклова намекнувшая, что стала жертвой насилия со стороны режиссера. Причем домогательства от него она испытывала, когда была несовершеннолетней. И хотя конкретного имени артистка не называла, все россияне быстро поняли, что она имеет в виду именно Табакова.

А теперь другой грех постановщика, из-за которого пострадало сразу много звезд, раскрыл Борис Щербаков. Когда МХТ возглавлял Олег Ефремов, актер вместе с женой были одними из главных звезд театра. Но все изменилось с приходом Табакова. Хоть он и заранее обещал не увольнять тех актеров, которые прослужили на сцене десятки лет, в реальности артист не стал церемониться с коллегами. Щербакова вместе с супругой попросили на выход одними из первых.

Впрочем, об этом актер не пожалел, ведь театр начал сильно меняться. По его словам, Табаков снял из репертуара все спектакли Ефремова и сделал ставку на коммерцию, пожертвовав добротой и теплым отношением к зрителям.