Проклинал каждый: такую актерскую игру звезде «Угрюм-реки» не простили

В кино Валентине Владимировой доставались героини женщин из народа. Простоватая внешность актрисы обеспечила ей роли солдатских жен, продавщиц, жительниц деревень и сел. Центральные персонажи редко ей доставались, но она мастерски раскрывала и второстепенные характеры. Зрители запомнили ее образы в картинах «Угрюм-река», «Любушка», «Шаг навстречу» и других.

В 1976 году она с радостью приняла предложение режиссера Станислава Ростоцкого о совместной работе. Владимирова и не подозревала, что это изменит ее жизнь навсегда. В фильме «Белый Бим Черное Ухо» постановщик доверил ей роль злой соседки, по вине которой и гибнет пес. От сценария актриса пришла в ужас. Ростоцкому пришлось долго убеждать ее не оказываться от участия в картине. Валентина поддалась на уговоры и, как обычно, талантливо сыграла. После премьеры драмы на нее обрушилась всесоюзная ненависть.

Зрители решили, что и в жизни Владимирова такая же бесчувственная, как и ее героиня. Ее проклинал каждый: актрисе посылали письма с угрозами, оскорбляли на улице. Одна отрицательная роль перечеркнула всю репутацию звезды.