Проклинает отца из США: как живет и выглядит единственная дочь Петросяна

Евгений Петросян когда-то был близок с дочерью Викториной. Мать звездной наследницы погибла в аварии вскоре после ее рождения, и юморист стал отцом-одиночкой. Тогда он и представить не мог, что настанет период, когда наследница отвернется от него раз и навсегда.

Викторина не поддержала решение отца уйти от Елены Степаненко. Артист женился на ней, когда его дочери было 17 лет. Девушка быстро нашла общий язык с мачехой. И когда спустя более 30 лет совместной жизни Петросян решил оставить супругу ради молодой помощницы, звездная наследница взбунтовалась.

Она встала на сторону Степаненко — мачеха и дочь поддерживают тесное общение. А вот с отцом на связь Викторина выходить не желает.

Дочь сатирика давно живет в США — она вышла замуж, вырастила двоих детей, успела стать бабушкой. Викторина занимается продюсированием и снимает документальные фильмы. Также вместе с мужем основала компанию по производству елочных игрушек.

Общаться с журналистами о конфликте с отцом, которого проклинает, Викторина не желает. Меж тем Петросян считает поведение дочери предательством и не стремится наладить с ней отношения.