«Прокатился раз — меняй полмашины»: автоэксперт посмотрел «Форсаж» — назвал 4 момента, где режиссеры «наврали» зрителям

И речь не про трюки, нарушающие все законы физики сразу.

Серия фильмов «Форсаж» давно превратилась в поп-культурный феномен. Здесь летают между небоскрёбами, удирают от подлодок на льду и спасают мир — и всё это за рулём прокачанных тачек.

Казалось бы, что может быть круче? Однако, как и с любым зрелищем, кино вносит свою долю фантазии в то, как выглядят настоящие гонки, автомобили и водители.

Культ тюнинга, скорости и дерзких виражей на городских улицах после «Форсажа» стал едва ли не стилем жизни для тысяч фанатов. Но насколько правдоподобно то, что мы видим на экране?

Чтобы разобраться, мы обратились за комментарием к руководителю компании «АвтоМаркет» Ринату Рустамову. Эксперт сразу же назвал 4 нюанса, которые смотрятся эффектно на экране, но, увы, не работают в реальной жизни.

№1: Трасса — не киношный антураж

«Гонки, как они представлены в кинофильмах, например в серии «Форсаж», часто сильно преувеличены и не отражают реальной жизни», — сразу задаёт тон наш собеседник.

Он подчёркивает, что в реальности соревнования проходят совсем иначе:

«В фильмах персонажи могут выполнять невероятные трюки, но в реальных условиях гонки строго регламентированы.

Да и само вождение на предельных скоростях, помимо квалификации водителя и его физической подготовки, требует соответствующих условий: закрытых трасс, безопасных дорожных условий и так далее».

Проще говоря, без шлема, допуска и техподготовки на настоящие гонки никто не пустит. А прыгать с мостов на тачке и выживать — это всё-таки больше к Джеймсу Бонду.

№2: «Прокатился раз — меняй полмашины»

На экране дрифт выглядит красиво: дым, визг, поворот в заносе. Но мало кто задумывается, во что это выливается для машины.

«Постоянная эксплуатация автомобиля в дрифте и гонках приводит к значительному износу. Такой стиль вождения сильно нагружает двигатель, трансмиссию, подвеску и тормоза.

В зависимости от автомобиля и условий эксплуатации, может потребоваться частая замена деталей, таких как шины (которые будут стираться очень быстро), тормоза и жидкости. Считай, прокатился один раз — меняй полмашины», — отмечает Рустамов.

А это, на секундочку, не только хлопотно, но и очень недёшево. Особенно если дрифтить в городе или по выходным «для души».

№3: Счёт на десятки тысяч — и это только начало

Кино создаёт иллюзию, что собрать гоночного монстра — дело пары дней и пары гаек. Реальность — жёстче.

«Приобретение, тюнинг и обслуживание спортивной машины могут обойтись очень дорого. Сам тюнинг (колеса, подвеска, двигатель) может стоить от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов.

Плюс ко всему, нужно учесть расходы на регулярное обслуживание и ремонт как в случае активной эксплуатации, так и после гонок», — предупреждает эксперт.

Так что если вы мечтаете о машине как у Доминика Торетто, будьте готовы вложиться по полной:

«В основном для подобных целей гонщики заказывают автомобили из-за границы, такие как легендарная Supra MK-4 (автомобиль не менее легендарного персонажа Пола Уокера в кинофраншизе) или Dodge Charger (машина Доминика Торетто)».

№4: Когда мощность — в ущерб удобству

Даже если вы купили спортивную легенду, выезд на ней в час пик по центру — не лучший сценарий.

«Применение таких машин в городе и в условиях пробок — не самое практичное решение. Большинство спортивных автомобилей не предназначены для комфортабельной поездки в городских условиях, их подвеска часто жёсткая, а расход топлива может быть высоким.

Кроме того, много времени будет уходить на обслуживание, которое в условиях города не всегда оправдано», — подчёркивает специалист.

На практике это значит: проехал 10 км, попал на яму — и в сервис. Залил бак — и через пару дней снова заправка.

А ещё — опасность для окружающих, особенно если за руль сел кто-то, кто поверил, что он тоже Доминик Торетто.

Вывод: лучше на трассе — и с головой

В заключение эксперт напоминает: кино — это зрелищность и спецэффекты, а в жизни нужно помнить о безопасности и ответственности за свои действия.

«Желающим уподобиться персонажам "Форсажа" стоит это делать на безопасных и лицензированных трассах, где доступны соответствующие инструкции и безопасность.

При заказе автомобиля пользоваться услугами надёжных поставщиков, тюнинговать автомобили в проверенных сервисах и чётко осознавать, что гонки могут быть интересным хобби, но вы должны быть готовыми к высоким расходам и необходимости серьёзного ухода за автомобилем», — заключил Рустамов.

И помните, «Форсаж» — это не всегда про то, как ты едешь. Это про то, как ты отвечаешь за то, что делаешь. На трассе, в городе и вообще по жизни.

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