Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Произвела фурор в Европе: вот как выглядит самая красивая бабушка из России

Произвела фурор в Европе: вот как выглядит самая красивая бабушка из России

24 декабря 2022 16:45
Произвела фурор в Европе: вот как выглядит самая красивая бабушка из России

Реальный возраст этой женщины не сочетается с её внешностью.

Утверждение, что в России проживают самые красивые девушки, давно стало популярным. Но кроме молодых представительниц прекрасного пола, в нашей стране много роскошных женщин старше 40 лет. Одной из них стала Екатерина Егина.

Она узнала о конкурсе красоты среди возрастных дам и решила поучаствовать.

Пройдя в финал, участница поняла, что необходимо основательно подготовиться. За пол года она смогла открыть в себе талант певицы, сшила красивое платье и довела до идеала модельную походку. Все ее старания окупились, и она стала самой красивой бабушкой Европы.

50-летняя Екатерина поразила всех своей безупречной фигурой и удивительной внешностью. На ее лице почти нет морщин, а красивая улыбка и нежный взгляд растопят сердце любого человека. Женщина выглядит минимум на 10 лет младше своего реального возраста.

Произвела фурор в Европе: вот как выглядит самая красивая бабушка из России
Фото: соцсети, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
7 комментариев
Related video