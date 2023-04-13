Происходящему с Киркоровым найдено объяснение: многих оно перепугает

Филипп Киркоров не раз кардинально менял свой имидж. Он был и жгучим брюнетом с длинными локонами, и короткостриженым блондином. Но недавнее преображение затмило все предыдущие — поп-король стал полностью седым.

Экс-супруга Примадонны теперь трудно узнать. Он стал обладателем короткой стрижки и седой бороды, также изменились его брови и даже цвет глаз. Новые метаморфозы не на шутку взволновали фанатов Киркорова, которые выстроили теорию о двойнике звезды.

Но никакой замены не было. Все дело в многочисленных операциях — эти меры по «улучшайзингу» могут шокировать любого. В 2023 году внешность Филиппа Бедросовича претерпела немало изменений: артист сделал себе рельефный пресс, подтянул лицо, вставил линзы и перекрасил волосы. В кабинете хирурга Киркорову «пришили» фальшивый пресс, перекроили плечи и сделали взгляд более открытым.

Однако эти методы дали обратный эффект, и теперь над внешностью певца потешается весь Интернет. Вот что пишут пользователи Сети: «Верните нам красивого Киркорова!», «Где наш Филипп? Где наш черноглазый красавец? Кто забрал твою красоту и молодость?», «Стал похож на Санта-Клауса».