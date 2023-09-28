Происходящее в захламленной квартире Соседова вызывает ужас: вот что творит критик

Сергей Соседов держит личную жизнь под семью замками. Публике остается только гадать, свободно ли сердце ведущего программы «За гранью». Однако поклонникам доподлинно известно, что Соседов живет в скромной квартирке вместе с мамой. Правда, вид жилья знаменитости вызывает серьезные опасения у его почитателей.

Оказывается, акула пера не позаботилась должным образом о своей безопасности и безопасности своей пожилой родительницы. Дом полон удлинителей, до отказа забитых всевозможными зарядками и электронными устройствами. Электрик Александр Филатов испытал шок, увидев эту пугающую картину.

Специалист рассказал, что стандартные удлинители имеют мощность до 10 ампер. К нему нельзя подключать устройства мощность свыше 2,5 кВТ, иначе удлинитель попросту сгорит, поделился Филатов с порталом BLITZ+.