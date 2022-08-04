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Происходящее с Ургантом объяснили клеветой: «Сделали козлом отпущения»

4 августа 2022 15:25
Происходящее с Ургантом объяснили клеветой: «Сделали козлом отпущения»

В Сети назвали причину паузы в карьере телезвезды.

В конце февраля шоу «Вечерний Ургант», как и другие развлекательные телепрограммы, пропало из сетки федерального вещания. Но если остальные проекты на днях получили шанс на возвращение осенью, то о судьбе телепередачи Ивана Урганта до сих пор ничего не известно. Ранее сообщали, что декорации студии шоу уже разобрали. А сам Ургант хранит молчание по поводу рейтингового проекта.

Поклонники заметили, что телеведущий лишился и другой работы. В этом году он не вел, как обычно, праздник выпускников «Алые паруса». Кроме того, до сих пор неясно, вошел ли он в актерский состав новых «Елок», съемки которых уже стартовали. Фанаты недоумевают по поводу затянувшейся паузы в карьере Ивана, ведь он в отличие от многих коллег не покинул страну и не позволял себе резких политических заявлений.

Журналист Денис Сорокин считает, что популярность артиста сгубили недруги. Он объяснил происходящее с Ургантом обычной клеветой, из-за которой его теперь ассоциируют с образом предателя.

«Сделали козлом отпущения», — заключил журналист для портала BLITZ.center.

Фото: Maria Laura Antonelli / Avalon/Photoshot/East News, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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