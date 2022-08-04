Происходящее с Ургантом объяснили клеветой: «Сделали козлом отпущения»

В конце февраля шоу «Вечерний Ургант», как и другие развлекательные телепрограммы, пропало из сетки федерального вещания. Но если остальные проекты на днях получили шанс на возвращение осенью, то о судьбе телепередачи Ивана Урганта до сих пор ничего не известно. Ранее сообщали, что декорации студии шоу уже разобрали. А сам Ургант хранит молчание по поводу рейтингового проекта.

Поклонники заметили, что телеведущий лишился и другой работы. В этом году он не вел, как обычно, праздник выпускников «Алые паруса». Кроме того, до сих пор неясно, вошел ли он в актерский состав новых «Елок», съемки которых уже стартовали. Фанаты недоумевают по поводу затянувшейся паузы в карьере Ивана, ведь он в отличие от многих коллег не покинул страну и не позволял себе резких политических заявлений.

Журналист Денис Сорокин считает, что популярность артиста сгубили недруги. Он объяснил происходящее с Ургантом обычной клеветой, из-за которой его теперь ассоциируют с образом предателя.