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Происходящее с младшим сыном Преснякова возмутило народ: куда смотрят родители?

7 мая 2023 13:30
Происходящее с младшим сыном Преснякова возмутило народ: куда смотрят родители?

Пользователи Сети сочувствуют звездному наследнику.

Владимир Пресняков и его жена Наталья Подольская довольно откровенны со своими поклонниками. Но порой это выходит им боком.

Супруги не скрывают от публики своих детей — семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Недавно звездное семейство отправилось в отпуск в Дубай. Жена музыканта охотно поделилась в социальных сетях снимками, на которых запечатлена вместе с наследниками, и невольно спровоцировала фанатов.

Пост наделал немало шума — происходящее с младшим сыном Преснякова возмутило народ. Подписчикам не понравилось, что волосы Ивана слишком длинные. В комментариях они задались вопросом о том, куда смотрят родители, и призвали их как можно скорее заняться ребенком.

Происходящее с младшим сыном Преснякова возмутило народ: куда смотрят родители?

«Приведите вы уже в порядок голову малыша. Мальчик все же. Ему и самому будет лучше, когда жарко особенно», «Подстригите мальчика, как ему мешают эти пакли», — возмущаются фолловеры.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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