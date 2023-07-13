Происходящее с Алисой Тепляковой шокировало народ: вот что выдумал ее отец

Пока родители по всей стране отправляют детей в летние лагеря или в гости к бабушкам в деревню, Евгений Тепляков нашел для своей не по годам развитой дочери куда более полезное занятие на лето. Все происходящее он, конечно, будет снимать на видео и делиться с подписчиками. Анонс новой рубрики отец девочки опубликовал на канале «Учимся с Алисой».

Тепляков сообщил, что двое его старших детей будут готовить к ЕГЭ других ребят и разберут с ними задания. Новые видео отец юных студентов пообещал выложить уже совсем скоро, чтобы у выпускников было время потренироваться до весны.

Скорее всего, Хеймдалль и Алиса начнут свою учебную программу с экзамена по информатике. Вскоре к паре вундеркиндов может присоединиться и семилетняя Лейя, которая уже перешла в 10-й класс и сама готовится в скором времени сдавать ЕГЭ.

Десятилетняя Алиса Теплякова, по словам отца, уже окончила второй курс университета. В самом вузе статус девочки никак не комментируют. Внешний вид ее тем временем вызывает все больше беспокойства у подписчиков. Отец выкладывает фото Алисы с агрессивным и неаккуратным макияжем. В сочетании с постоянно грязной головой это заставляет девочку выглядеть только более неухоженной и заброшенной.