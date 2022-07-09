Проиграли французам: Шахназаров раскрыл главный позор российского кино
Режиссер жестко приложил отечественных киноделов.
Последние пару лет кинотеатры по всему миру переживали нелегкие времена, но российским досталось тяжелее всех. Пока одни ищут причину такого бедственного положения в событиях, происходящих за рубежом, Карен Шахназаров указал на проблему внутри России.
Автор «Курьера» отметил, что его соотественники так и не научились у Советского союза самому главному — снимать много и разнообразно, идти на творческие эксперименты и повышать планку качества. В СССР, объяснил Шахназаров, производили в три раза больше фильмов, чем в современной России.
«Нельзя так»: звезда СССР жестко высказалась о Кудрявцевой и Заворотнюк
Но позор даже не в этом — сегодня Франция с населением в 60 миллионов человек выпускает по 400 картин в год.
«А у нас — 100. Конечно, с таким количеством фильмов вы никакой кинопрокат не покроете», — заявил режиссер в интервью «АиФ».
Карен Георгиевич уверен: все можно исправить, если встать с дивана, отключить компьютер и найти в себе смелость рисковать. Теперь, когда американцы ушли в российского рынка, кинематографистам придется рассчитывать только на себя.