Проиграли французам: Шахназаров раскрыл главный позор российского кино

Последние пару лет кинотеатры по всему миру переживали нелегкие времена, но российским досталось тяжелее всех. Пока одни ищут причину такого бедственного положения в событиях, происходящих за рубежом, Карен Шахназаров указал на проблему внутри России.

Автор «Курьера» отметил, что его соотественники так и не научились у Советского союза самому главному — снимать много и разнообразно, идти на творческие эксперименты и повышать планку качества. В СССР, объяснил Шахназаров, производили в три раза больше фильмов, чем в современной России.

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Но позор даже не в этом — сегодня Франция с населением в 60 миллионов человек выпускает по 400 картин в год.

«А у нас — 100. Конечно, с таким количеством фильмов вы никакой кинопрокат не покроете», — заявил режиссер в интервью «АиФ ».

Карен Георгиевич уверен: все можно исправить, если встать с дивана, отключить компьютер и найти в себе смелость рисковать. Теперь, когда американцы ушли в российского рынка, кинематографистам придется рассчитывать только на себя.