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Киноафиша Статьи Проиграла в генетическую лотерею: внучке 93-летней Солохи не досталась бабушкина красота

Проиграла в генетическую лотерею: внучке 93-летней Солохи не досталась бабушкина красота

2 сентября 2023 20:00
Проиграла в генетическую лотерею: внучке 93-летней Солохи не досталась бабушкина красота

Наследница актрисы не может похвастаться изящным внешним видом.

За свою долгую карьеру в кино Людмила Хитяева сыграла десятки ролей. Большой удачей для нее стали съемки в картине «Тихий Дон» Сергея Герасимова. А уже спустя несколько лет она появилась в образе Солохи в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Пока критики отмечали талантливую игру актрисы, зрители восхищались ее красотой и утонченностью. Даже в преклонном возрасте Хитяева всегда продумывала свои наряды: появлялась на публике с макияжем, в украшениях и очаровательных шляпках.

А вот наследникам 93-летней звезды ее красота не передалась. От первого брака у актрисы родился сын Павел, который подарил матери внука и внучку. И их точно нельзя назвать победителями в генетической лотерее.

Внучка Хитяевой Мария показалась пользователям Сети абсолютно заурядной, несколько полноватой женщиной. Даже для съемок тематических программ о жизни бабушки она не стремилась приукрасить себя косметикой и предпочитала простую укладку — каре с челкой.

Проиграла в генетическую лотерею: внучке 93-летней Солохи не досталась бабушкина красота
Фото: Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961), кадр из документального фильма «Людмила Хитяева. Я не могу быть слабой» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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