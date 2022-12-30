Проиграла в генетическую лотерею: внешность старшей дочери Распутиной вызовет оторопь

От первого брака у Маши Распутиной была старшая дочь Лида. Отношения между мамой и ребёнком напоминали качели и зрители различных ток-шоу могут это подтвердить.

Началось все с того, что певица почти не занималась воспитанием дочери, поскольку была занята своими гастролями. После развода Лида приняла сторону отца, на которого была похожа с самого детства. Однако чуть позже девушка все таки решила наладить отношения с мамой. Процесс был непростым, но они нашли общий язык.

Сегодня взрослая дочь Распутиной живет в интернате и находится под постоянным наблюдением врачей из-за своего психического расстройства.

Мало что в ее внешности выдаёт родство со знаменитой артисткой. Девушка не унаследовала от красавицы мамы ни одной черты лица. Более того, певица в свои 58 лет выглядит куда привлекательнее своего первенца.