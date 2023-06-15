Проиграла Кабаевой и пропала: редкое фото Снежной королевы российской гимнастики

Спортсмены нечасто могут похвастаться стабильной карьерой. Они переживают взлеты и падения, за которыми наблюдает весь мир. И случай Ирины Чащиной не исключение.

Хрупкая гимнастка поражала зрителей и судей своими отточенными движениями и элегантностью. Она с легкостью завоевывала первые места в чемпионате России. Однако на мировой арене ей доставались лишь серебряные и бронзовые медали. А на Олимпиаде в Афинах красавица вновь оказалась лишь второй на пьедестале, уступив Алине Кабаевой всего 0,2 балла.

Вскоре Чащина решила уйти из спорта. Снежная королева российской гимнастики практически перестала появляться на публике и посвятила себя семье. На редких фото с ее участием можно заметить, что она все так же стройна и привлекательна. У красавицы длинная шея, нежный взгляд и аккуратные черты лица. Впрочем, видеть ее без формы весьма непривычно.