Проиграл Карпову в шахматы, но покорил страну: судьба вундеркинда из «Лучше всех» порадует каждого

Каждый выпуск передачи «Лучше всех» поражал аудиторию творческими способностями и талантами детей, которые иногда могли посоревноваться даже со взрослыми. Именно такое соперничество принесло Мише Осипову всеобщую известность.

В возрасте трех лет малыш соревновался с чемпионом мира по шахматам — Анатолием Карповым. Партия с настоящей легендой этой игры стала для мальчика проигрышной, и он не сумел сдержать слез. Такие искренние эмоции растрогали многих россиян, следивших за эфиром.

Несмотря на поражение, Миша не забросил шахматы и продолжает радовать своих поклонников. Скоро ему исполнится 10 лет, и за это время он уже успел попасть в школу олимпийского резерва, выиграть турнир по быстрым шахматам и дважды стать победителем кубка А. Костенюк. Кроме того, у вундеркинда появились спонсоры, которые помогают со всеми расходами при подготовке к соревнованиям.