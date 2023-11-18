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Киноафиша Статьи Проиграл Боярскому в главном: что помешало Абдулову стать д’Артаньяном

Проиграл Боярскому в главном: что помешало Абдулову стать д’Артаньяном

18 ноября 2023 17:45
Проиграл Боярскому в главном: что помешало Абдулову стать д’Артаньяном

Между коллегами было важное различие.

Роль д’Артаньяна сделала Михаила Боярского звездой всесоюзного масштаба. Но, как оказалось, популярный артист урвал себе кусок чужой славы.

Изначально яркого героя должен был сыграть легендарный Александр Абдулов. Георгий Юнгвальд-Хилькевич почти принял окончательное решение об этом, как вдруг в дело вмешался известный композитор Максим Дунаевский.

Ему удалось убедить постановщика обратить внимание на Боярского. И тогда выяснилось, что Абдулов проигрывает ему в главном.

Герой картины должен был петь, но у Александра Гаврииловича напрочь отсутствовали слух и голос. А вот у его коллеги по цеху вокальные данные, напротив, имелись, да к тому же довольно неплохие. Этот факт имел огромное значение.

Михаил Сергеевич был хорош как ни крути. Он отлично исполнил музыкальные номера и при этом поразил всех высококлассной актерской игрой.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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