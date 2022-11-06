Прохожие нашли на обочине: жуткая участь Фили из «Девчат» проберет до костей

Станислав Хитров стал известен на всю страну благодаря роли Фили Егорова в «Девчатах». После этого артист появился еще во множестве фильмов, а потом неожиданно пропал с экранов. Как оказалось, артист начал злоупотреблять алкоголем.

Дело в том, что после 70-х популярного актера перестали приглашать на главные роли. Работы становилось все меньше и меньше, что сказывалось на благосостоянии семьи Хитрова. Неожиданные перемены стали большим ударом для знаменитости, поэтому он все чаще начал пить.

Подобное поведение не устраивало супругу Хитрова Галину, которая однажды не выдержала и ушла из дома вместе с их общим сыном. После этого артист все чаще был в запоях и со временем полностью разрушил свою жизнь, хотя и пытался лечиться в наркологических клиниках.

Скончался актер весной 1985 года. Он возвращался с очередного вечера с друзьями, когда упал и сломал ногу. Несколько часов бывшая звезда экрана пролежал в грязи на обочине, пока неравнодушные люди не отвезли его в больницу. Однако в клинике не оказалось свободных мест, поэтому его разместили прямо в коридоре, а из-за сквозняков у него началась пневмония. Организм артиста, в котором уже давно никто не узнавал жизнерадостного Егорова, оказался настолько слабым, что он в итоге не смог победить болезнь. Прославленному актеру было всего 48 лет.