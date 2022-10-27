Проходимец с щегольским хвостиком: ради кого японская принцесса отреклась от трона

В прошлом октябре в императорской семье Японии произошел страшный скандал. Принцесса Мако заявила родным, что намерена выйти замуж за простолюдина. По существующим традициям в таком случае женщины, близкие к трону, должны отказаться от статуса и положения. И на это условие легко пошла племянница правящего императора страны Мако.

С Кеем Комуро она встретилась в 2012 году: они вместе учились в университете. Спустя год молодые люди обручились, но скрыли помолвку от общественности. Хотя от японцев роман Мако все равно не укрылся. К Кею было приковано всеобщее внимание, его нещадно критиковали, обсуждая финансовые проблемы семьи, называя проходимцем и высмеивая прическу — щегольской хвостик.

В 2017 году отец Мако публично отказался одобрить их союз. Следующие несколько месяцев превратились для принцессы в кошмар: она страдала от травли общества и прессы, переживала посттравматический стресс.

Тем не менее в октябре 2021 года пара все-таки поженилась. Они не стали устраивать пышную церемонию. Мако отказалась от положенных ей регалий и даже компенсации в 1,3 млн долларов, которую получают те, кто теряет статус в императорской семье. Сейчас 31-летняя бывшая принцесса и ее избранник живут в Ню-Йорке. Они снимают однокомнатную квартиру. Кей начал адвокатскую практику, а Мако занимается курированием коллекции предметов искусства Азии в музее «Метрополитен», пишет Hello! .