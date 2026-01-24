Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Прогулка призраков»: как султан «развлекал» наложниц в гареме – настолько «жесть», что в «Великолепный век» вставлять не стали

«Прогулка призраков»: как султан «развлекал» наложниц в гареме – настолько «жесть», что в «Великолепный век» вставлять не стали

24 января 2026 20:03
«Прогулка призраков»: как султан «развлекал» наложниц в гареме – настолько «жесть», что в «Великолепный век» вставлять не стали

Хюррем в этой «чернухе» поучаствовать так и не удалось.

В сериале «Великолепный век» гарем показан как мир роскоши, интриг и страсти. Но реальность была куда мрачнее. Одним из самых жутких её символов были так называемые «водные прогулки» — ритуал, который сложно назвать развлечением.

Чтобы наложницы не сходили с ума от вечного заточения, их иногда вывозили на воду. Но это не было похоже романтический круиз. Согласно воспоминаниям дипломатов и путешественников, это были чёрные, наглухо закрытые лодки, напоминающие плавучие тюрьмы.

Они были обиты деревом с густыми решётками вместо окон.

«Прогулка призраков»: как султан «развлекал» наложниц в гареме – настолько «жесть», что в «Великолепный век» вставлять не стали

Внутри находились женщины султанского гарема. Через узкие щели они могли видеть кусочки моря, летающих чаек, набережные и жизнь Стамбула — ту самую, которой они были лишены. Но мир не должен был видеть их.

Девушки оставались невидимками, призраками за деревянными стенами.

Нарушение этого правила каралось мгновенно и жестоко. Если чья-то рука или край одежды случайно оказывались за пределами лодки, евнух-охранитель наказывал провинившуюся ударом палки.

Девушек выпускали из позолоченной клетки гарема лишь для того, чтобы поместить в другую — плывущую по Босфору. Они могли со стороны смотреть на жизнь, которая им больше недоступна.

«Прогулка призраков»: как султан «развлекал» наложниц в гареме – настолько «жесть», что в «Великолепный век» вставлять не стали

«Это была прогулка призраков — жизнь, за которой можно было только наблюдать, оставаясь невидимой для самой жизни», — делится подробностями автор разбора с Дзен-блога «Тайны Востока».

Ранее мы также писали: Лукас в парандже, Жади в неглиже: 9 «разрывных» мемов по «Клону» — каждый раз смешат как в первый

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Читать дальше 15 февраля 2026
Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Приквел «Престолов» на коне, но фанаты спорят — а рыцарь ли Дункан: смущает 1 кадр и строки повести Мартина Читать дальше 15 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Я посмотрела запоем эти 3 сериала: затянули с первой минуты – отличный вариант, чтобы разгрузиться вечером Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения Читать дальше 18 февраля 2026
Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Эта реплика из 5-й серии «Рыцаря Семи Королевств» сперва кажется мелочью: 99% упустили важнейший момент с Бейлором Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше