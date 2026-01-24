«Прогулка призраков»: как султан «развлекал» наложниц в гареме – настолько «жесть», что в «Великолепный век» вставлять не стали

Хюррем в этой «чернухе» поучаствовать так и не удалось.

В сериале «Великолепный век» гарем показан как мир роскоши, интриг и страсти. Но реальность была куда мрачнее. Одним из самых жутких её символов были так называемые «водные прогулки» — ритуал, который сложно назвать развлечением.

Чтобы наложницы не сходили с ума от вечного заточения, их иногда вывозили на воду. Но это не было похоже романтический круиз. Согласно воспоминаниям дипломатов и путешественников, это были чёрные, наглухо закрытые лодки, напоминающие плавучие тюрьмы.

Они были обиты деревом с густыми решётками вместо окон.

Внутри находились женщины султанского гарема. Через узкие щели они могли видеть кусочки моря, летающих чаек, набережные и жизнь Стамбула — ту самую, которой они были лишены. Но мир не должен был видеть их.

Девушки оставались невидимками, призраками за деревянными стенами.

Нарушение этого правила каралось мгновенно и жестоко. Если чья-то рука или край одежды случайно оказывались за пределами лодки, евнух-охранитель наказывал провинившуюся ударом палки.

Девушек выпускали из позолоченной клетки гарема лишь для того, чтобы поместить в другую — плывущую по Босфору. Они могли со стороны смотреть на жизнь, которая им больше недоступна.

«Это была прогулка призраков — жизнь, за которой можно было только наблюдать, оставаясь невидимой для самой жизни», — делится подробностями автор разбора с Дзен-блога «Тайны Востока».

