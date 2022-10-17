Прогнулся под американцев: один кадр из «12 стульев» бросил тень на Гайдая

Экранизация романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» вышла в 1971 году. Фильм сразу же стал народным хитом, однако часть внимательных зрителей заметила неожиданное совпадение, которое сказалось на репутации постановщика.

Так, в одной из сцен картины Бендер принимает участие в турнире по шахматам. Махинатор сражается сразу с несколькими спортсменами, один из которых бросается в глаза. Дело в том, что актер, исполнивший роль шахматиста, очень сильно похож на гроссмейстера Бобби Фишера, легенду США.

Зрители сразу же заметили неожиданное совпадение, так как в то время этот спорт был одним из самых популярных в стране. Многие с недоумением отнеслись к схожести, а другие посчитали это оскорбительным, ведь советский Фишер самым первым обыгрывает Бендера.

Сам Гайдай при этом никогда не объяснял выбор артиста. Однако многие зрители уверены, что это точно не могло быть случайностью.