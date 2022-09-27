Прогнула Рязанова под себя: правда о Гурченко вскрылась спустя много лет
Артистка проявила удивительную находчивость.
Людмила Гурченко стала звездой фильма «Вокзал для двоих» на пару с Олегом Басилашвили. Звезды сыграли влюбленных, но удалось им это не без труда. Дошло до того, что актрисе пришлось вступить в конфронтацию с режиссером Эльдаром Рязановым.
Правду об этом Басилашвили раскрыл спустя много лет. Актер признался, что ему было крайне некомфортно играть вместе с Гурченко, из-за чего съемочный процесс даже пришлось ставить на паузу. По уверению артиста, ни о каких скандалах речи не шло, поскольку проблему удалось вовремя решить. И все благодаря Гурченко.
Актриса сумела прогнуть Рязанова под себя и переписала сцену, в которой ей предстояло поцеловаться со своим партнером. Людмила Марковна сделала так, чтобы Басилашвили, который оказался уж слишком стеснительным, смог преодолеть свою робость. Режиссер же препятствовать артистке не стал.
«Как итог — получилось очень хорошо», — отметил Басилашвили в беседе с изданием «Комсомольская правда».