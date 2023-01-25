Прогнозы неоптимистичные: надежды фанатов Романа Костомарова разбиты

Начало года выдалось крайне непростым для Романа Костомарова и его близких. Фигурист угодил в больницу с серьезным диагнозом, поставившим под угрозу его жизнь.

У актера диагностировали пневмонию, после чего его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. В состоянии искусственного сна спортсмен провел две недели. На днях в Сети появилась информация о том, что он, наконец, пришел в себя.

Однако радоваться фанатам пока рано: врачи не торопятся давать положительные прогнозы. К тому же стало известно, что в ближайшее время ждать появления Костомарова на льду точно не стоит.

В начале февраля фигурист должен был сыграть главную роль в ледовом спектакле «Щелкунчик и Мышиный король». Многие поклонники с нетерпением ждали этого события, но теперь их надежды разбиты.

Как сообщает портал ТАСС , организаторы перенесли мероприятие на 2024 год. Причиной для такого решения послужило состояние здоровья олимпийского чемпиона, которому потребуется немало времени, чтобы прийти в себя после страшной болезни.