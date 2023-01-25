Прогнозы неоптимистичные: надежды фанатов Романа Костомарова разбиты
Состояние спортсмена оставляет желать лучшего.
Начало года выдалось крайне непростым для Романа Костомарова и его близких. Фигурист угодил в больницу с серьезным диагнозом, поставившим под угрозу его жизнь.
У актера диагностировали пневмонию, после чего его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. В состоянии искусственного сна спортсмен провел две недели. На днях в Сети появилась информация о том, что он, наконец, пришел в себя.
Однако радоваться фанатам пока рано: врачи не торопятся давать положительные прогнозы. К тому же стало известно, что в ближайшее время ждать появления Костомарова на льду точно не стоит.
В начале февраля фигурист должен был сыграть главную роль в ледовом спектакле «Щелкунчик и Мышиный король». Многие поклонники с нетерпением ждали этого события, но теперь их надежды разбиты.
Как сообщает портал ТАСС, организаторы перенесли мероприятие на 2024 год. Причиной для такого решения послужило состояние здоровья олимпийского чемпиона, которому потребуется немало времени, чтобы прийти в себя после страшной болезни.