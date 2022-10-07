Прогноз от Василисы Володиной: астролог назвала счастливчиков ближайших двух месяцев

Астролог Василиса Володина в своем микроблоге в Telegram поделилась списком тех, кто в ближайшие пару месяцев будет любимчиком Фортуны.

Она пояснила, что на людей, родившихся в определенные даты, будут благотворно действовать масштабные астрологические явления - два осенних затмения и квадрат Сатурна-Урана.

Также астролог и телеведущая отметила, что в октябре и ноябре этим знакам поможет “правило трех “П”, в которое входят план, подготовка и психологический настрой.

Согласно прогнозу Василисы Володиной, удача будет на стороне тех, кто появился на свет с 1952 по 2002 год.

Больше всего повезло Водолеям, Тельцам и Скорпионам - в таблице астролога перечислено более десятка дат рождения этих знаков.А вот от Овнов и Стрельцов Фортуна пока отвернулась - на ее благосклонность могут рассчитывать только люди, родившиеся 18-19 апреля 1978 года и 23-24 ноября 1961 года соответственно. Всем остальным представителям этих знаков придется подождать следующего астрологического периода, чтобы поймать свою птицу счастья.