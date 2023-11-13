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Прогноз на 13-19 ноября от астролога: лишь 2 дня в неделю пройдут для всех мучительно

13 ноября 2023 18:00
Прогноз на 13-19 ноября от астролога: лишь 2 дня в неделю пройдут для всех мучительно

Эти 48 часов придется держать ухо востро.

Начало новой недели неизменно сопряжено со стрессом. Выходные прошли, а несделанные дела и дедлайны остались. Придется снова входить в рабочий ритм и завершать все то, что осталось с прошлой недели. Астрологи предрекают, что эти семь дней пройдут интересно и насыщенно. Правда, в выходные необходимо быть осторожнее.

В ближайшую неделю многие люди постараются идти по своему собственному сценарию, однако судьба внесет свои коррективы. Вопреки желанию, придется подстроиться под обстоятельства и проявить гибкость, а иначе вас ждет неминуемое поражение и в семье, и на работе, и на личном фронте.

Будни пройдут легко и непринужденно. Уже во вторник, 14-го числа, вы сможете осуществить задуманное и начать серьезный проект. Но будьте внимательны: в субботу, 18-го ноября, удача отвернется. Остаток недели придется провести начеку, ожидая, когда воскресенье подойдет к концу.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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