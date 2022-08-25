Проглядели... Что на самом деле объединило культового «Брата» с «Игрой престолов»

Легендарная лента Алексея Балабанова «Брат» вышла на экраны в 1997 году, то есть за 14 лет до старта «Игры престолов». Однако, как оказалось, у знаменитых проектов есть одна общая деталь: многочисленные ляпы и оставленные художниками-декораторами вещи в кадре.

Так, в одном из эпизодов исторического сериала внимательные зрители заметили стаканчик из-под кофе, который магическим образом перенесся в волшебный мир Джорджа Мартина. Похожая ситуация случилась и на съемочной площадке «Брата». Во время разговора его старшего брата и криминального авторитета Круглого с их стола резко исчезают солнцезащитные очки.

Как пишет портал Teleprogramma.pro , в итоге подобные конфузы лишь добавляют шарма проектам, ведь показывают, что над ними работают настоящие люди, которые в суматохе могут забыть о кофейном стаканчике рядом с мифическим драконом.