Проглядела даже цензура: эту дерзость Леонова вы точно не заметили в «Обыкновенном чуде»

Знаменитая картина Марка Захарова о непростом выборе влюбленных героев стала не только волшебной сказкой о любви, но имела скрытый смысл, который смогли увидеть не все зрители.

«Обыкновенное чудо» было экранизацией философского произведения, а выдающиеся актеры сделали персонажей еще более осмысленными. Например, талантливый Евгений Леонов смог всего лишь одним жестом сделать аллегорию на Леонида Ильича Брежнева. Артисту досталась роль короля, и в одной из сцен движения его руки в точности передают действия генерального секретаря партии, что, конечно же, было недопустимым в то время.

Такую дерзость умудрились пропустить не только зрители, но и дотошные советские цензоры, которые разрешили выпуск фильма на больших экранах. Однако во время премьеры этот с виду непримечательный жест, который повторил Леонов, сорвал громкие овации.