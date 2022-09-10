Прогадала с выбором: Людмила Чурсина осталась в одиночестве не просто так

Людмила Чурсина по праву считается одной из самых прославленных актрис в СССР. Однако профессиональный успех не принес артистке личного счастья.

Первым избранником знаменитости стал режиссер Владимир Фетин, который снимал ее для своей картины «Донская повесть». Вместе супруги прожили 20 лет, но из-за пристрастия постановщика к спиртному их брак в итоге распался.

После этого артистка начала отношения с океанологом Владимиром Залитисом. Ученый, в отличие от первого избранника, был самостоятельным и не имел никаких пагубных привычек. Однако с ним Чурсиной было настолько скучно, что их отношения не продержались и пары лет.

Третьим и последним мужем актрисы стал сын Юрия Андропова Игорь. Выпускник МГИМО, дипломат и поэт, он казался Чурсиной идеальным мужчиной, но, как оказалось, мужчина был чрезмерно ревнив. В итоге их союз тоже распался спустя всего четыре года.

После этого знаменитость решила никогда не связывать себя отношениями. Как она призналась в шоу «Судьба человека», ей больше неинтересны романы, поэтому после трех неудачных отношений она предпочитает жить в одиночестве.