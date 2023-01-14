Профнепригодна! Сложно поверить, за что на Фаину Раневскую ополчились в СССР

Великолепная Фаина Раневская могла провести всю свою жизнь в безвестности из-за одного дефекта. Дело в том, что в юности актриса страдала от заикания, и поэтому дверь в мир кино для нее сначала была закрыта.

Из-за этой речевой особенности Раневская становилась очень стеснительной. Заикающуюся и зажатую претендентку не брали ни в одну из театральных школ, считая ее профнепригодной. Но молодая и целеустремленная девушка не унывала, а пошла в платное частное заведение. Деньги на обучение она решила зарабатывать сама: для этого Раневская устроилась в цирк. Но она не выступала на арене и не выполняла сложные трюки, будущая кинозвезда лишь участвовала в массовке.

С годами Раневской все же удалось справиться со своим речевым дефектом, хотя в обычной жизни она порой заикалась. Но на театральной сцене и на съемочной площадке Фаина Георгиевна всегда была собранной и четко произносила каждую реплику. Возможно, это связано с профессиональным настроем или с мастерством перевоплощения.