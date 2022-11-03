«Профнепригодна!»: культовый режиссер указал Марии Порошиной на дверь

Мария Порошина стала одной из самых востребованных актрис российского кино не благодаря, а вопреки. В 16 лет артистка поступила в Школу-студию МХАТ, из которой была с позором отчислена.

Такое решение принял сам Олег Табаков. Вердикт именитого режиссера был неутешителен: «Профнепригодна!» Тогда будущей звезде экрана не оставалось ничего другого, кроме как выбрать другое учебное заведение. Она поступила в Щукинское училище, которое благополучно окончила. Свою первую роль в кино актриса получила еще будучи студенткой.

На Табакова же Порошина никогда не сердилась. Напротив, она благодарна мэтру за то, что тот «встряхнул» ее и заставил пересмотреть свои взгляды на актерскую профессию. Знаменитость отметила, что когда поступила на курс к Олегу Павловичу, то была еще слишком молода. «Не очень понимала, зачем мне все это надо», — цитирует артистку портал «Экспресс газета ».