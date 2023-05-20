Профессора Снаута из «Соляриса» вынудили отказаться от русского имени: как так вышло

Юри Ярвету нечасто удавалось заполучить роли в кассовых фильмах. Однако всего несколько ярких работ вписали его имя в историю советского кинематографа. Актер сыграл короля Лира в одноименной драме, а также профессора Снаута в фантастической картине Андрея Тарковского «Солярис».

После участия в таких успешных проектах он стал широко известен зрителям по всему Союзу. Впрочем, поклонники талантливого артиста заблуждались по поводу настоящего имени кумира. Оказалось, что при рождении его нарекли Георгием Евгеньевичем Кузнецовым.

Но вскоре мальчик оказался в приюте, из которого его забрала одна жительница Таллина. Приемная семья оказалась вполне дружелюбной, и после смерти матери воспитанием усыновленного малыша стали заниматься его новые старшие сестры. Тем не менее они не осмелились дать ребенку свою фамилию. Когда он вырос, то понял, что обстоятельства рано или поздно вынудят его взять эстонское имя. И тогда юный Георгий Кузнецов стал Юри Ярветом.