Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома»

19 сентября 2025 19:05
Когда твои родители из преступного мира, вся твоя жизнь напоминает карнавал.

В «Бумажном доме» они — родные братья. Серхио Маркина и Андрес де Фоноллоса, Профессор и Берлин. Зритель долго не понимает, что связывает этих двоих, кроме холодной харизмы и умения вести за собой.

Лишь ближе к концу истории всплывает правда: у них один отец, но разные матери. Отсюда и разные фамилии — обычная испанская история, никакой конспирологии.

Но авторы сериала обыграли этот нюанс мастерски. Пока зритель ломает голову — родные ли они, приемные, побратимы или просто партнеры по делу, драматургия только выигрывает. Контраст в фамилиях превращается в контраст характеров: Профессор, человек расчета и схем, против Берлина, игрока и романтика с суицидальной тягой к риску.

К слову, по сюжету Берлин рассказывал, что аналогичное заболевание было у его матери, тогда как Профессор о таком молчал и никаких симптомов недуга у него не наблюдалось. Все потому, что их родили разные женщины.

Имена — это маски. В сериале они оба действуют под псевдонимами, как и вся команда. Но в ключевые моменты — в признаниях, в диалогах между двумя лидерами — прорываются настоящие имена. Серхио и Андрес. Братья со сложными отношениями, но общей тягой к шедевральным ограблениям.

Осло, Токио и... Профессор? Единицы знают, что у главной звезды «Бумажного дома» тоже был позывной с названием города.

Игорь Мустафин
